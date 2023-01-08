Мир изменят не события, а наши переживания и чувства.

Уже давно занимаюсь феноменологией, беря мир за скобки. Мир и информации о нём нужно проверять. А вот мы со своими мыслями и чувствами - самое близкое и фундаментальное.





Итак, не важно, что говорил о мире и будущем Дугин. Важно то, почему он так говорил. Важнее психоанализ этого интервью-самовыражения Дугина, вызванного влиянием психотравмы в связи со смертью дочери, возрастной психологией, тщеславными амбициями, прагматизмом, политическим поведением ради выживания и т. п. Только эта феноменология нарисует нам некую сущность, полезную нам для оценки. Кстати, я планирую сделать видео для своего ютуб-канала на этот счёт.





Это не связано с тем, что Дугин мой конкурент в сфере проблем смыслостроительства в современных условиях (концепция и внедрения проекта смыслостроительства после СВО в России началась с меня - интернет-публикации в "Аргументах недели" и на политологическом сайте АПН). В проекте смыслостроительства в современной ситуации России Дугин вторичен по отношению к моим исследованиям и публикациям. Первенство этого термина "смыслостроительство" после СВО авторски закреплено за мной.Но Дугин меня разочаровал в последние годы, ценил его ранее как просветителя.





Крен Дугина в Традицию, его игнорирование в данном интервью деструктивной роли США, как истока извращений эпохи постмодернизма, настораживает. Где его былое понимание механики постмодернистской теории философии, заданная французскими философами-постмодернистами? Ведь именно там все ответы. А не только в уходе от Модерна к Традиции. Поражает то, что некоторые нелепо отождествляют Традицию с постмодернистской философией, в которой есть проекты, далёкие от традиции.





Во всём современном самовыражении Дугина есть какая-то суета , стремление что-то быстро сбацать для мобилизации. Хотя он и сам говорит о том, что времени мало. Увы, идеологические, религиозные и политические рецепты, рождающиеся в суете исторически всегда опасны. В целом, ни один из тезисов о смыслах происходящего не имеет новизны. Об этом мною писалось ещё в марте 2022 года в Аргументах недели и на АПН. Психология ночного доверия и проблемы мира: когда США спят, Россия бодрствует.

Один мой читатель мне написал, дескать, лучше строить дома, чем заниматься проектом смыслостроительства, как это делаете вы.

Согласен, но возникновение домов должно иметь смысл. Не всегда построенное имеет смысл. Вот сейчас в силу ситуации у некоторых исчез смысл строить что-то. В динамике падения спроса на строительство сейчас этот фактор, на мой взгляд, один из ключевых.





В мою концепцию смыслостроительства заложена составляющая и вариант, связанный с обоснованием бессмысленности того, что делается. Моя концепция - это не идеология и пропаганда, а критика слабых смыслов и бессмысленности происходящего. Но именно это может стать основанием полезного и объективного смыслостроительства. Концепция смыслостроительства объективно взвешенная. Здесь среди комментаторов многие выражают своё имманентное мнение на основании изъянов и плохости внутри России и они правы, но они близоруки и ответственно не осознают, что есть факторы трансцендентные, выходящие за пределы России и её субъектности. Этот электорат не различает внутриполитическую гниль и проблемы России от проблемы Отечества. И в этом весь ужас.

Некоторые похавали продукты технологий и не хотят их терять, но это не значит, что они сами являются носителями технологий. Большинство - это паразитирующее на импортных технологиях и пассивно-наблюдающая масса. Она желает возврата хавания, поэтому и минусуют из-за синдрома отмены хавания. Но гегемонская замануха закончилась, необходимо осознавать ошибки.





Представьте себе в однокомнатной квартире вашего близкого, который спит днём тогда, когда вы делаете ремонт в этой квартире. И наоборот, вы сами спите ночью, а в это время ваш близкий продолжает делать ремонт начатый вами. И так вы сменяете друг друга. В результате, каждый раз просыпаясь вы обнаруживаете в квартире изменения, вызванные ночной деятельностью вашего близкого. И ваш близкий, также проснувшись ночью обнаруживает изменения, вызванные вашей дневной деятельностью, связанной с ремонтом квартиры.

А теперь, представьте себе нашу планету с её западным и восточным полушариями. На западном полушарии находятся США, на восточном полушарии Россия. Они существенные и влиятельные субъекты, способные влиять на свою "квартиру", то есть, на нашу планету. Тогда, когда Россия спит, США бодрствуют и влияют на мир. И наоборот, тогда когда США спят, то Россия бодрствует и занимается влиянием. В эпоху интернета и мощных коммуникаций это так и происходит. Дневное влияние США на Россию идёт, хотя она в это время спит. И наоборот, дневное влияние России на США идут, хотя американцы в это время спят.





Поэтому часто, когда россияне просыпаются, то узнают о том, что сделали в мире США. И наоборот, когда американцы просыпаются, то узнают о том, что сделала Россия. Не в этом ли заключается одна из существенных причин всех наших проблем и бед в мире? Во всяком случае этот фактор необходимо учитывать.





И поэтому, так хотелось бы, чтобы в нашей "квартире", то есть на нашей Земле, пока спало бы западное полушарие, мир бы изменялся в лучшую сторону, благодаря восточному полушарию. И наоборот, пока спало бы восточное полушарие, мир бы изменялся в лучшую сторону, благодаря западному полушарию. Таким образом, хотелось, чтобы люди мира просыпались всегда с улыбкой на лице, видя улучшения, которые в мире произошли благодаря тем, кто в это время бодрствовал.





Никогда не забуду как утром в детстве обнаруживал новый этаж соседнего дома, выстроенный строителями в ночную смену. Утро должно всегда радовать изменением мира в лучшую сторону, пока мы спали. Мы должны доверять тем, кто созидает во время нашего сна. И сами должны вызывать доверие у тех, кто ложится спать тогда, когда мы начинаем работу по улучшению мира.





Прокси-проект Гегемона на Украине лишь часть этого глобализационного проекта. Кто занимался профилактикой того, чтобы этого не произошло? Гегемон грамотно манипулировал Россией, чтобы она не занималась профилактикой мирового прокси-влияния США. А сейчас со стороны России началась уже не профилактика, а нечто иное. Насколько Россия потянет на роль хребта изменения мироустройства? Можно ли надеяться на голую историческую российскую традицию, благодаря которой происходило изменение мироустройства в первую и вторую мировую войну? Долгосрочное пребывание России на американской заманухе не осознавалось. Неужели точка невозврата пройдена? Идёт начало войны Россия - НАТО. Факт! Об Украине все меньше и меньше говорят, так как приходит объективность и зрелость в понимании происходящего.





Недавно провёл опрос и об Украине мало кто упомянул, большинство упоминало только Россию и НАТО. Ещё до СВО я оценивал многих экспертов экономики и политологии весьма иронично. Я говорил, что все их рассуждения и предположения превратятся в заблуждения и потеряют всяческую актуальность, в силу непредсказуемых бифуркаций. Так и произошло. Произошло СВО. И рассуждения многих экспертов-экономистов и политологов превратились в информационный мусор! Почитайте архивы. И наоборот, многие мои многолетние публикации актуальны и сегодня, так как мой ракурс всегда имеет критически-философский и универсальный формат. Это можно проверить.





Поражает авантюрная смелость некоторых экспертов, умудряющихся говорить о несостоявшемся как о конкретном. Помню как ютуб в 2022 году был переполнен выступлениями - засильями всяческих домыслов с громкими завлекающими названиями выступлений. Шло соревнование в этих зазывающих видео о крушении, разрушении, кризисе России. Этого почему-то не произошло. И эти злорадные эксперты на некоторое время умолкли. Сейчас опять активизируются. И всё -таки, доля объективных экспертов медленно растёт. Конечно, сейчас проще и бездарнее закидывать дерьмом страну, в которой мы живём. И дерьма хватает. Но проблему сильных недостатков внутренней российской политики не стоит смешивать с проблемой Отечества. Наблюдайте за теми экономистами-экспертами, которые в своих статьях и интервью дают конкретные экономические рецепты, предлагают проекты и концепции. Их трудно найти в потоке информационного мусора домыслов, которыми переполнен интернет и ютуб.





США не просто бенефициар, а давний автор мирового проекта. И этот проект был внедрён в мире ещё давно до начала всего конфликта.

Украина и Россия - вторичны. Украина и Россия стали спровоцированными жертвами манипуляции со стороны мирового провокатора и подстрекателя. Об этом я писал в течении нескольких лет. Идея о том, что США являются общемировым санитаром мира - это бред. И он хорошо доказан многими ведущими мировыми политологами-учеными и авторитетными экспертами. А вот пассивно смакуя наблюдать за тем, как Гегемон будет побеждать, организуя мировой экономический буллинг против страны изгоя. Просто так не получится. И это мир будет понимать в течении ближайших лет.





Сейчас проблема в одном - есть ли у России хороший встречный и успешный проект выживания? До сих пор не решена проблема смыслостроительства, поднятая мною в федеральных СМИ ещё в марте 2022 года. Без смыслов никуда! В моих работах мною было показано, что нужны не просто смыслы, а нужны носители этих смыслов, которые бы имели реальный авторитет и мощный репутационный капитал. С этим не густо. До сих пор российский социум хавает садомазохистическую и злорадную домыслятину о конце России из интернета. Российскому социуму нужно чётко различать злорадство от плохого в России от проблемы Отечества. Не стоит наивно полагать, что если исчезнут причины этого плохо , то всё волшебно улучшится. Для начала нужно сохранить Отечество!





Самое главное экономическое событие 2022 года - был разоблачён экономический газлайтинг к России, заключающийся в том, что будто бы российская экономика, в силу своей малой доли в мировой экономике, не имеет на неё существенное влияние. Оказывается Мир и Европа хорошо и дёшево сидели на энергетической шее России. Теперь мир и Европа как-то будут учиться жить без России. Вот это и нарисует что для мира есть Россия. Экономическая концепция России в условиях международного экономического буллинга. Вот актуальная тема для ученых-экономистов. Но пока нет достойных работ на этот счёт.





На основании чего, благодаря информационным сайтам можно делать полезные выводы о грядущем:

1. На основании того, кого из экспертов и публицистов на этих сайтах не публикуют

2. На основании голосования под комментариями (рисуется вектор движения социума и его настроений)





Всё остальные контенты на информационных сайтах о сущности происходящего важны, но вторичны. Настроение масс в голосовании комментариев - вот где образуется сущность происходящего, так как мир изменят не события, а наши переживания и чувства.















