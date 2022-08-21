В Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Платонова (Дугина)

Автомобиль, в котором ехала дочь философа Александра Дугина Дарья, был взорван в Московской области на Можайском шоссе, в районе посёлка Большие Вяземы около половины десятого вечера 20 августа.

В субботу Александр Дугин и его дочь Дарья присутствовали на патриотическом фестивале "Традиция"; предполагалось, что они уедут с фестиваля вместе. По другой версии (ею поделился знакомый Дарьи, скрипач Пётр Лундстрем) в этом автомобиле должен был ехать именно Дугин.

Одна из рассматриваемых версий - покушение на Александра Дугина. Глава ДНР Денис Пушилин назвал произошедшее терактом, организованным Киевом.

Следствие полагает, что убийство было заранее спланировано и носило заказной характер. Уже установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. В правоохранительных органах считают, что взрывное устройство было установлено именно во время фестиваля, т.к. на открытую парковку проникнуть было нетрудно.