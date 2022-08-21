 

Дугин рассказал о поступавших от украинцев угрозах

 

Философ Александр Дугин рассказал, что ему и его погибшей дочери Дарье поступали угрозы от украинцев, однако они не придавали им значения.

Во время взрыва машина Дугина ехала почти следом за машиной его дочери, взрыв на повороте со Звенигородского шоссе на Можайское произошёл у него на глазах. 

 

Журналист Анатолий Шарий обратил внимание на то, что всего за два дня до убийства на украинском телеканале "1+1" появилась программа "Гроши", где Александр Дугин был назван "мозгом Путина", а сам сюжет назывался "Он управляет Путиным".



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APN.ru