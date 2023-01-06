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Согласно проведённой в 2021 году переписи, 262 000 человек в Англии и Уэльсе считают себя "трансгендерами". В особенности много "трансгендеров" собралось в Лондоне: здесь таковым себя считает каждый сотый человек.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11606275/Census-shows-262-000-people-England-Wales-different-gender-identity-birth-sex.html
 
В США человек по имени Джефф Юнгер пытается запретить своей бывшей жене -- педиатру по профессии -- химически кастрировать их девятилетнего сына Джеймса. Для осуществления этой операции женщина перебралась из Техаса в Калифорнию, где "защищены права трансгендеров". Она внушала сыну мысль о том, что лучше быть девочкой, с трёх лет, и теперь заявляет, что Джеймс на самом деле девочка, потому что он "любит девочек" и "считает себя девочкой"; женщина также развелась с мужем для того, чтобы он не мог общаться с Джеймсом как мальчиком. 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11605409/Desperate-father-pleads-pediatrician-wife-NOT-chemically-castrate-son-9.html

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