Полиция выгнала лесбиянок с гей-парада в Кардиффе

В британском Кардиффе (столица Уэльса) полиция выгнала лесбиянок с проходившего там гей-парада. Причина: женщины выражали неприязнь в отношении примкнувших к параду "трансгендеров". В последние годы существует большое напряжение между феминистками (в том числе лесбиянками) и "трансгендерами", настаивающими, что мужчина, ощущающий себя женщиной, может пользоваться женскими туалетами, сидеть в женских тюрьмах и участвовать в женских соревнованиях. Полиция в Кардиффе стала на сторону "трансгендеров", заявив, что лесбиянки создают конфронтацию.

Среди наиболее популярных комментариев под статьёй есть следующий: "Никогда не думал, что буду на стороне лесбиянок". А самый популярный комментарий принадлежит гею, рассказавшему, что его забанили в ЛГБТ-группе на работе после того, как он высказал мнение, что пловцы-"трансгендеры" не должны участвовать в женских соревнованиях.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11153811/Police-remove-LESBIANS-Pride-march-Cardiff-Officer-tells-gender-critical-women-leave.html



