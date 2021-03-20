Церковь Англии вводит тридцатипроцентную квоту для цветных священников

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби заявил , что он "стыдится и сожалеет" о том, что Церковь Англии остаётся "институционально расистской". Выражается это в том, что лишь один из 42 священников англиканской церкви сегодня принадлежит к цветным меньшинствам.

Но теперь предполагается введение квоты для цветных, и они должны будут составлять 30% англиканских священников.