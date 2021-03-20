Церковь Англии вводит тридцатипроцентную квоту для цветных священников
- 20.03.2021, 22:49,
- Новости
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Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби заявил
, что он "стыдится и сожалеет" о том, что Церковь Англии остаётся "институционально расистской". Выражается это в том, что лишь один из 42 священников англиканской церкви сегодня принадлежит к цветным меньшинствам.
Но теперь предполагается введение квоты для цветных, и они должны будут составлять 30% англиканских священников.
Десять лет назад, по переписи 2011 года
, белые составляли 86% всего населения Англии и Уэльса. И хотя доля белого населения имеет тенденцию к уменьшению, вряд ли за десять лет цветные меньшинства стали составлять 30% населения Британии.