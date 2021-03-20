 

Церковь Англии вводит тридцатипроцентную квоту для цветных священников

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби заявил, что он "стыдится и сожалеет" о том, что Церковь Англии остаётся "институционально расистской". Выражается это в том, что лишь один из 42 священников англиканской церкви сегодня принадлежит к цветным меньшинствам. 
Но теперь предполагается введение квоты для цветных, и они должны будут составлять 30% англиканских священников. 
Десять лет назад, по переписи 2011 года, белые составляли 86% всего населения Англии и Уэльса. И хотя доля белого населения имеет тенденцию к уменьшению, вряд ли за десять лет цветные меньшинства стали составлять 30% населения Британии. 
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APN.ru