 

В Британии сотни пациентов умирают во время ожидания в приёмном покое

От трёхсот до пятисот пациентов умирают в Британии во время ожидания в приёмном покое, на тележках и в коридорах, каждую неделю. Есть случаи, когда пациент ожидает помещения в палату в течение четырёх суток -- раньше время ожидания составляло четыре часа.
Это происходит из-за очередного кризиса Национальной службы здоровья (NHS), который на этот раз лишь в небольшой степени связан с ковидом. Каждый день на работе отсутствуют около 63 000 медиков, из них по причине ковида лишь 8 000.
https://www.dailymail.co.uk/health/article-11591599/NHS-E-crisis-killing-500-patients-week-Health-chiefs-warn-worst-winter-record.html
Чуть ранее британский эпидемиолог и главный медицинский советник правительства Британии Крис Уитти указал на значительный рост числа людей среднего возраста, еженедельно умирающих от сердечно-сосудистых заболеваний, которые оставались нелеченными во время ковидопандемии, когда от британцев требовали не обременять собой NHS. К тому же в это время был затруднён доступ к жизненно-необходимым лекарствам.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11587211/Chris-Whitty-warns-thousands-middle-aged-people-dying-heart-conditions-went-untreated.html
Очереди к гинекологам, дерматологам и гастроэнтерологам за время ковидопандемии удвоились, сейчас в листе ожидания находятся 7,2 млн британцев.
https://www.dailymail.co.uk/health/article-11508743/The-NHS-waiting-lists-hit-HARDEST-Covid.html


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