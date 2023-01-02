В Британии сотни пациентов умирают во время ожидания в приёмном покое

От трёхсот до пятисот пациентов умирают в Британии во время ожидания в приёмном покое, на тележках и в коридорах, каждую неделю. Есть случаи, когда пациент ожидает помещения в палату в течение четырёх суток -- раньше время ожидания составляло четыре часа.

Это происходит из-за очередного кризиса Национальной службы здоровья (NHS), который на этот раз лишь в небольшой степени связан с ковидом. Каждый день на работе отсутствуют около 63 000 медиков, из них по причине ковида лишь 8 000.

https://www.dailymail.co.uk/health/article-11591599/NHS-E-crisis-killing-500-patients-week-Health-chiefs-warn-worst-winter-record.html

Чуть ранее британский эпидемиолог и главный медицинский советник правительства Британии Крис Уитти указал на значительный рост числа людей среднего возраста, еженедельно умирающих от сердечно-сосудистых заболеваний, которые оставались нелеченными во время ковидопандемии, когда от британцев требовали не обременять собой NHS. К тому же в это время был затруднён доступ к жизненно-необходимым лекарствам.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11587211/Chris-Whitty-warns-thousands-middle-aged-people-dying-heart-conditions-went-untreated.html

Очереди к гинекологам, дерматологам и гастроэнтерологам за время ковидопандемии удвоились, сейчас в листе ожидания находятся 7,2 млн британцев.

https://www.dailymail.co.uk/health/article-11508743/The-NHS-waiting-lists-hit-HARDEST-Covid.html









