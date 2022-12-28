 

В России не хватает токарей, дворников и врачей

 

По итогам 2022 года самой дефицитной профессией в РФ стал токарь: как следует из результатов исследования кадрового сервиса "Хедхантер", на каждую соответствующую вакансию приходилось всего 0,6 резюме.

Также работодателям перестало хватать дворников и врачей (0,8 отзыва на вакансию), машинистов и агрономов (1), слесарей и поваров (1,1) зоотехников и сварщиков (1,2).


Проблема с нехваткой врачей не уникальна для России. Так, в Британии 65% молодых докторов хотели бы бросить свою работу в системе NHS (Национальной службы здоровья) и ищут другие вакансии.
https://www.dailymail.co.uk/health/article-11576409/Nearly-two-thirds-junior-doctors-looking-leave-NHS.html
В октябре нынешнего года почти 7,21 млн пациентов в Британии ожидали стационарного лечения, из них 2,91 млн - более 18 недель.
С 2019 года число экономически неактивных людей - тех, кто не работает и не ищет работу - в возрасте от 16 до 64 лет выросло в стране более чем на 630 тыс. 

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APN.ru