В России не хватает токарей, дворников и врачей

По итогам 2022 года самой дефицитной профессией в РФ стал токарь: как следует из результатов исследования кадрового сервиса "Хедхантер", на каждую соответствующую вакансию приходилось всего 0,6 резюме.

Также работодателям перестало хватать дворников и врачей (0,8 отзыва на вакансию), машинистов и агрономов (1), слесарей и поваров (1,1) зоотехников и сварщиков (1,2).





Проблема с нехваткой врачей не уникальна для России. Так, в Британии 65% молодых докторов хотели бы бросить свою работу в системе NHS (Национальной службы здоровья) и ищут другие вакансии.