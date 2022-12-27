 

Мужская фертильность снижается во всём мире

Все последние полвека активность мужских половых клеток уменьшается, но в разных частях света неодинаково.
О проблеме активно заговорили после того, как в 2017 году вышел масштабный обзор исследований, посвящённых плодовитости мужского семени, показавший, что число сперматозоидов в семенной жидкости снизилось в среднем на 52% в период с 1973 по 2011 год, причём в особенности в Европе, Северной Америке, Австралии, и таких развитых странах Востока, как Китай.
Если в 1980-е нормальной считалась сперма с 70% подвижных клеток, то теперь даже 50% признаются нормой. То же касается патологических малоподвижных форм: ранее их доля не должна была превышать 20%, но теперь нормой стала уже цифра в 50%.

 

По данным обзорной работы 2017 года, у мужчин в Южной Америке, Африке и Азии общее число сперматозоидов снизилось на 21%, а концентрация в семенной жидкости — на 14%, у европейцев же общее число сперматозоидов упало на 60%, а концентрация снизилась на 52%.

В 2018 году Центральное статистическое бюро Норвегии зафиксировало рекордно низкий уровень рождаемости среди норвежцев, и одна из причин состоит в том, что у каждого пятого молодого жителя этой страны насчитывалось менее 20 млн сперматозоидов на 1 мл (при норме в 62), а менее половины жителей имели концентрацию ниже 40 млн на 1 мл. Похожая ситуация наблюдается во Франции, Швейцарии, Великобритании и других странах Европы. В Норвегии при помощи экстракорпорального оплодотворения уже рождается 4% детей, а в Дании -- почти 10%.

 

На качество мужской спермы губительно влияют гипертония, лишний вес, распространённые лекарства (такие как ибупрофен, некоторые антибиотики), а также загрязнение окружающей среды и излучение. Так, по данным исследования Израильского технологического института 2020 года, у 47% мужчин, носивших гаджеты в кармане брюк, была снижена активность сперматозоидов (против 11% у тех, кто этого не делал). 

 
 

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APN.ru