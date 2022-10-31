 

В России уменьшилось число ДТП с участием пьяных водителей

Согласно статистике Госавтоинспекции, число ДТП с участием водителей с признаками опьянения за девять месяцев текущего года снизилось в РФ на 16,6%:

"По официальной статистике аварийности, с января по сентябрь 2022 года на российских дорогах зафиксировано 10 030 ДТП с участием водителей с признаками опьянения. В это число входят ДТП с участием водителей в состоянии опьянения и те автоаварии, которые совершили водители, отказавшиеся от медицинского освидетельствования. Это на 16,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года".

А также на 26,8% снизилось число погибших в таких ДТП (сейчас это 2174 человека).


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