 

Количество сверхбогачей в мире немного уменьшилось

 

Количество людей со сверхвысоким состоянием (от 30 миллионов долларов) в мире  в этом году немного снизилось (на 6%, до 392,4 тысячи человек). После достижения максимальных показателей в последние годы общий размер состояния сверхбогатых людей упал на 11%, до 41,8 триллиона долларов. "Аналитики объяснили, что сверхбогатые люди мира пострадали из-за проблем в глобальной экономике и роста геополитической напряженности, вызванной военными действиями на Украине".

В том числе на 3,9% снизилось число людей со сверхвысоким состоянием в Азии, на 6,9% — в Европе.

Сильнее всего в первой половине 2022 года "обеднели" граждане Северной Америки, на которую приходится больше всего обладателей состояния свыше 30 миллионов долларов (34,3 процента) — количество богачей сократилось на 9,7%, до 134,5 тысячи человек.

Зато на Ближнем Востоке и в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна их число выросло на 7,4% и 5,1% соответственно, поскольку большая часть миллионеров получает доходы от добычи и продажи полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, цены на которые в этом году резко поднялись. В Китае число богатейших людей вросло на 2,3%.

Россия не вошла в десятку стран с наибольшим числом людей со сверхвысоким состоянием, общее состояние российских богачей упало на 83,4 миллиарда долларов.

 


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