Фертильность мужчин в мире снизилась на 50% за полвека

Концентрация половых клеток, один из ключевых показателей фертильности мужчин, между 1973-м и 2018-м годами снизилась примерно на 50%. Профессор Еврейского университета Иерусалима (Израиль) Хагай Левин отметил:

"Мы зафиксировали серьезное снижение в концентрации половых клеток, произошедшее за последние полвека, причем в текущем столетии этот процесс заметно ускорился. Что породило этот феномен, мы пока не можем сказать, однако он может быть связан как с нарушениями в процессе формирования половых клеток внутри эмбрионов, так и с токсинами и вредными привычками".

По оценке ВОЗ, около 10-15% семейных пар в западных странах не способны продолжить род из-за бесплодия одного из супругов, причём доля бесплодных мужчин и женщин примерно равна. Однако результаты последних исследований свидетельствуют, что концентрация половых клеток снизилась не только у жителей благополучных и высокоразвитых государств, но и практически по всему миру. В среднем этот показатель снизился на 50%, причем с 2000 года он ежегодно снижается на 2,64%, что более чем вдвое больше предыдущих показателей (1,16% с 1973 по 2000 год).