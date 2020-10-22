Правительство Великобритании заимствует по одному миллиарду фунтов в день

Согласно статье в "Дейли Мейл", правительство Великобритании в пору борьбы с коронавирусом заимствует по одному миллиарду фунтов стерлингов в день, и за шесть месяцев позаимствовало уже 208 миллиардов (36,1 млрд только за сентябрь). Госдолг Великобритании достиг двух триллионов фунтов стерлингов. Это худшие показатели с 1960-го года. Восполнять госдолг предполагается за счёт повышения налогов.

Ожидается, что ситуация ещё ухудшится, когда в стране усилится безработица.

Правительство заявляет, что таким образом оно спасает жизни и предприятия.











