Правительство Великобритании заимствует по одному миллиарду фунтов в день
- 22.10.2020, 19:52,
- Новости
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Согласно статье
в "Дейли Мейл", правительство Великобритании в пору борьбы с коронавирусом заимствует по одному миллиарду фунтов стерлингов в день, и за шесть месяцев позаимствовало уже 208 миллиардов (36,1 млрд только за сентябрь). Госдолг Великобритании достиг двух триллионов фунтов стерлингов. Это худшие показатели с 1960-го года. Восполнять госдолг предполагается за счёт повышения налогов.
Ожидается, что ситуация ещё ухудшится, когда в стране усилится безработица.
Правительство заявляет, что таким образом оно спасает жизни и предприятия.