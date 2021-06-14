 

Байден пообещал обсудить с Путиным Ливию, имея в виду Сирию

78-летний президент США на встрече G7 несколько раз оговорился, сказав, что собирается на предстоящей встрече с Путиным обсудить сотрудничество, чтобы облегчить положение людей Ливии, -- но он всякий раз имел в виду Сирию. Поскольку Ливия вовсе не является предметом особенного обсуждения США и РФ, пресс-службе Белого Дома после президентской речи пришлось уточнить, что на самом деле Байден имел в виду Сирию.
 
В то же время лидеры стран НАТО в Брюсселе выразили своё удовлетворение приходом Байдена в Белый Дом, сказав, что это "новая глава" и "более естественно" по сравнению со "странным" периодом, когда приходилось иметь дело с Трампом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» «С администрацией Байдена Израиль ждут крайне непростые времена»
» ПОДВОДЯ ИТОГИ-2020
» РУССКОЕ ПОДПОЛЬЕ. Реальность, миф, перспектива
» Вкрадчивая сила Байдена
» Проблема интеграции: социологический аспект
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Свобода правильного слова

Свобода правильного слова

Новые достижения украинской безнаказанности

Новые достижения украинской безнаказанности

Заявление Общества русской культуры Республики Татарстан

Заявление Общества русской культуры Республики Татарстан

Руссо туристо, облико политико

Руссо туристо, облико политико

Президент Минниханов не уважает митрополита Кирилла?

Президент Минниханов не уважает митрополита Кирилла?

Пермский край: территория упадка или роста?

Пермский край: территория упадка или роста?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Только в странах ЕС каждый день выбрасывают 2600 тонн масок

  • 23:03
  • 219

Алиев и Эрдоган подписали декларацию, "имеющую историческое значение"

  • 22:56
  • 220

Алексиевич наградили за заслуги перед Германией

  • 22:49
  • 230

Мишустин отметил низкую эффективность инвестиций в Северный Кавказ

  • 22:41
  • 248

Мигрантам продлили срок до конца сентября

  • 20:59
  • 225

Автовладельцев освободили от необходимости проходить ТО при заключении договора ОСАГО

  • 20:38
  • 265
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru