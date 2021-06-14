Байден пообещал обсудить с Путиным Ливию, имея в виду Сирию

78-летний президент США на встрече G7 несколько раз оговорился
, сказав, что собирается на предстоящей встрече с Путиным обсудить сотрудничество, чтобы облегчить положение людей Ливии, -- но он всякий раз имел в виду Сирию. Поскольку Ливия вовсе не является предметом особенного обсуждения США и РФ, пресс-службе Белого Дома после президентской речи пришлось уточнить, что на самом деле Байден имел в виду Сирию.
В то же время лидеры стран НАТО в Брюсселе выразили своё удовлетворение
приходом Байдена в Белый Дом, сказав, что это "новая глава" и "более естественно" по сравнению со "странным" периодом, когда приходилось иметь дело с Трампом.