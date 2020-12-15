 

Американский экономист обвинил главу ВОЗ в геноциде

Известный американский экономист Дэвид Стейнман (номинировался на Нобелевскую премию мира) обвинил главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебреисуса в том, что тот, будучи министром иностранных дел Эфиопии, в период с 2013 по 2015 год был одним из ключевых деятелей, отдававших приказы спецслужбам, убивавшим, заключавшим под стражу и пытавшим эфиопских граждан, принадлежавших к племенам амхара, консо, оромо и сомали, с вероятной целью истребления этих племён. 
 
Сам Стейнман работал иностранным советником по демократическому движению в Эфиопии. Своё обвинение он намерен довести до Гаагского трибунала. 
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APN.ru