Американский экономист обвинил главу ВОЗ в геноциде

Известный американский экономист Дэвид Стейнман (номинировался на Нобелевскую премию мира) обвинил главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебреисуса в том, что тот, будучи министром иностранных дел Эфиопии, в период с 2013 по 2015 год был одним из ключевых деятелей, отдававших приказы спецслужбам, убивавшим, заключавшим под стражу и пытавшим эфиопских граждан, принадлежавших к племенам амхара, консо, оромо и сомали, с вероятной целью истребления этих племён.

Сам Стейнман работал иностранным советником по демократическому движению в Эфиопии. Своё обвинение он намерен довести до Гаагского трибунала.