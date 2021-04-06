 

Центр контроля и профилактики инфекционных заболеваний США призвал прекратить "гигиенический театр"

Американский Центр контроля и профилактики инфекционных заболеваний (CDC) призвал прекратить "гигиенический театр" -- навязчивое стремление дезинфицировать все поверхности и предметы, так как риск подхватить ковид через касание в конце концов был признан "на самом деле низким". 
 
Всего пару недель назад сообщалось, что десятки имеющихся в американской продаже санитайзеров содержат вещество, которое может проникать в кровь, нарушать кроветворение и вызывать лейкемию.  
 
О бесполезности и вреде санитайзеров говорилось уже весной 2020 года, но россиян до сих пор пытаются убеждать в том, что их использование оправдано, несмотря на обилие негативных последствий.
 
По данным последнего опроса Института Гэллапа, 35% американцев всё ещё боятся заразиться ковидом.
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APN.ru