Американский Центр контроля и профилактики инфекционных заболеваний (CDC) призвал прекратить "гигиенический театр"
-- навязчивое стремление дезинфицировать все поверхности и предметы, так как риск подхватить ковид через касание в конце концов был признан "на самом деле низким".
Всего пару недель назад сообщалось
, что десятки имеющихся в американской продаже санитайзеров содержат вещество, которое может проникать в кровь, нарушать кроветворение и вызывать лейкемию.
О бесполезности и вреде санитайзеров говорилось
уже весной 2020 года, но россиян до сих пор пытаются убеждать
в том, что их использование оправдано, несмотря на обилие негативных последствий.
По данным последнего опроса
Института Гэллапа, 35% американцев всё ещё боятся заразиться ковидом.