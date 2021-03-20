Ветер трижды помешал Байдену взойти по трапу самолёта
- 20.03.2021, 22:24,
- Новости
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Президент США Байден трижды оступился, поднимаясь по трапу самолёта, когда намеревался лететь в Атланту, в том числе один раз он упал на ступени трапа. Белый Дом объяснил это тем
, что президенту мешал подниматься ветер, и заверил, что Байден "в полном порядке".
Тем не менее поддерживавшие Демократов крупные американские СМИ -- включая "Вашингтон Пост", "Нью-Йорк Таймс", "Лос-Анджелес Таймс", "CBS-News" -- никак не упомянули
инцидент.
Байден -- самый старый президент США в истории. Рейгану было 77 лет на момент окончания президентского срока, а Байдену -- 78 на момент вступления в должность.