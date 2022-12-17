В Москве вспышка менингита среди мигрантов
- 17.12.2022, 19:58,
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В Москве "непростая ситуация" с менингококковой инфекцией, в основном болеют мигранты: за 10 месяцев 2022 года среди них было обнаружено 32 очага заболевания. Рост заболеваемости наметился ещё летом. В ноябре в городском округе Истра Московской области зафиксировали вспышку менингита
, было обнаружено пять очагов заболевания по месту работы и местам проживания работников склада "Озон".
Сейчас мигрантов вакцинируют вакциной из российского госрезерва.
Менингит -- тяжёлое заболевание, инфекционное воспаление мозговых оболочек головного и спинного мозга.