 

В Москве вспышка менингита среди мигрантов

В Москве "непростая ситуация" с менингококковой инфекцией, в основном болеют мигранты: за 10 месяцев 2022 года среди них было обнаружено 32 очага заболевания. Рост заболеваемости наметился ещё летом. В ноябре в городском округе Истра Московской области зафиксировали вспышку менингита, было обнаружено пять очагов заболевания по месту работы и местам проживания работников склада "Озон".
Сейчас мигрантов вакцинируют вакциной из российского госрезерва. 
Менингит -- тяжёлое заболевание, инфекционное воспаление мозговых оболочек головного и спинного мозга. 
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APN.ru