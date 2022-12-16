Власти ряда нацрегионов РФ заявили о необходимости защищать их "государственные символы"

Инициативу Татарстана о введении штрафов и арестов за «явное неуважение» к флагам и гербам субъектов РФ поддержали другие регионы: Якутия, Коми, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.

В июле этого года госсовет Татарстана предложил внести изменения в законодательство: дополнить ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и одновременно скорректировать ст. 10.6 и 15.1.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», и в октябре соответствующие законопроекты поступили в Госдуму 11 октября.

Сейчас за «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ» и органам власти предусматривается штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, и парламентарии Татарстана сочли, что указанная статья должна защищать ещё и государственные символы регионов.