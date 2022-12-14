Попал ли российский обыватель в ловушку злорадной домыслятины мигрантов-журналистов?

Сейчас ютуб заполнен всяческой злорадной и садо-мазохистической домыслятиной со стороны мигрантов-журналистов. Некоторые из них сами того не замечая стали прагматичными агентами влияния Запада. Ведь иначе не выживешь. Иначе не будет рейтинга. Эту злорадно-эстетическую домыслятину российский обыватель хавает. Кроме того, среди этой домыслятины встречаются и бывшие нувориши России и чиновники, которые когда-то вывезли свои уворованные капиталы на Запад. Теперь они учат российского обывателя как жить.



При этом не один из этих представителей бездарной видео-домыслятины не упоминает деструктивную роль США в этих процессах. Хотя есть немало сильных западных ученых-политологов , которые о деструктивности США написали множество солидных научных работ.

Таким образом, эти многие недоучки публицистики и журналистики целыми днями обгладывают инфо-кости, брошенные им как собакам с барского стола различных властей и институтов провокации.

При этом необходимо признать, что российский обыватель уже давно не является продуктом влияния федеральных каналов. Большинство обывателей смотрят для баланса и объективности различные мнения в телеграм-каналах и социальных сетях.

При этом необходимо отметить, что эти мигранты-журналисты и мигранты-нувориши не довольны своим рейтингом. Оно и понятно. Ведь их имидж не вызывает симпатии в массе.





Свой анализ строю не на том, что происходит в мире и вне нас, а на том, что происходит с нами. Это феноменологический подход. И при таком подходе меньше домыслов. Ведь мы сами ближе к себе! Перед тем, как что-то происходит в мире в нас формируются чувства и понимание, что мир должен измениться. Всё, что сейчас происходит люди уже предчувствовали и это произошло. Европа, паразитически купаясь в дешёвом изобилии предчувствовала, что это продолжаться долго не может. Российский народ, понимая, что нет доморощенных фабрик и заводов, но дворы переполнены иномарками, понимал, что этого долго не будет. И сейчас чувства социума могут многое увидеть из грядущего. Феноменология это сильный подход.



Помните, что не всегда истину несут критики власти и те, кто поёт ей дифирамбы. Есть не позитивное и не негативное отношение к происходящему - это объективное отношение.

Необходимо признать, что Россия устояла и устоит в новых экономических условиях и внимание за ней со стороны мира за её экономическим падением резко упало. А вот внимание России по отношению к экономическому падению Украины с каждым днём и месяцем будет нарастать. Поэтому затягивание СВО не на пользу Украине. Затягивание СВО это путь экономической обречённости Украины. Таков политический и экономический расчёт. И, по-видимому, в условиях когда Россия имеет неопределённость в военных, украино-инфраструктурных и переговорных процессах, такое затягивание СВО выгодно.





Проблема сейчас в том, что имеет место рассеяние и неопределенность между тремя проектами : 1. Инфраструктурный проект 2. Боевой проект 3. Переговорный проект.

Конечно, нам могут объяснять, что это лишь этапы единого проекта, дескать, есть определенность и нет рассеяния. Увы! Проекты по-настоящему идут только при отсутствии неопределённости и отсутствии рассеяния между целями. «Проблема втом, что при планировании операции был рассмотрен ипринят вовнимание такой эфемерный фактор, как братская любовь между южными русскими иостальными русскими. Ивот оннесработал, хотя мывсе прекрасно знали, как «перепрошивали» обычного украинца или южного русского втак называемого политического украинца. Это страшный зверь»,— говорит военный журналист Дмитрий Стешин.





Перепрошили... Забавная компьютерная метафора... Вероятнее всего некорректная . Так просто не бывает. Это спорная психологическая тема: насколько оперативно можно трансформировать мировоззрение и убеждение личности и народа? Возможно это иное явление, связанное с временной адаптацией, приспособленчеством, с различными временными позами, связанными с выживанием, нацистско-стокгольмский синдром и др. Нужно глубоко исследовать все составляющие. Только конечный результат развития конфликта покажет то, насколько это прошивка и насколько это быстро исчезнет и без перепрошивки.

В новый пакет антироссийских санкций Евросоюза будут включены «много представителей российских СМИ», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на заседании комитета Европарламента по противодействию иностранному вмешательству. «Многое зависит оттого, как мы можем наказать тех, кто распространяет дезинформацию, как мы можем ввести против них санкции. Вчера в рамках предложения новых санкций я предложил список лиц и организаций из российских СМИ. Много представителей российских СМИ попадут в новые санкции за распространение недостоверной информации о войне»,— сказал Боррель.

Мутная тема, хотя бы потому, что западные и американские СМИ являются пионерами в сфере формирования постановочных телефрагментов, выдаваемых за реальные события. Это хвастовство США хорошо запечатлено в фильме "Хвост виляющий собакой". Они не имеют морального права быть объективными и независимыми законодателями в сфере экспертизы на наличие дезинформации. Запад себя уже много раз себя дискредитировал. Всё это проекты международного политического буллинга. После разрыва дипломатических отношений между Россией иСША останется только один ресурс для решения проблемных вопросов— силовой. Об этом заявил замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «Известиям».

США - общемировое зелёное облако, в которое погружен почти весь мир. Вспомнил почему-то как раньше в День Республики разгоняли облака и на некоторое время приходил солнечный день. Одной силой мысли облака не разгонишь! Мир ждёт Солнца! Вот такая политическая поэтика...

Об инициативе создания «тройственного газового союза» между странами сообщил 28 ноября президент Казахстана Касым - Жомарт Токаев , отметив, что инициатива исходила от российского лидера. «Владимир Владимирович говорил о том, что нам нужно создать некий трехсторонний союз. Он собирается позвонить по этой теме президенту Узбекистана. Нам тоже нужно вникнуть в эту тему»,— сказал Токаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным .

Ранее замглавы казахстанского МИД Роман Василенко в ответ на вопрос, позволит ли «тройственный газовый союз» России обходить западные санкции за счет Казахстана и Узбекистана, сказал, что Казахстан не позволит превратить страну в лазейку для обхода санкций. Казахстан не позволит нарушать санкции США в отношении России, даже если от этого сам никак не пострадает? Или Казахстан не позволит себе стать жертвами из-за нарушений санкций США в отношении России? В чем мотив: 1. В подчинении и союзу Казахстана с США против России? 2. Страх Казахстана получить санкции США? 3. Или законопослушность без всяческих мотивов. Голое выполнение инструкций. Все не так просто! Это тревожит.

Многие заявления Кличко и других лидеров Украины манипулятивны и со скрытыми мотивами... и делаются не для жителей Украины, а для мировых СМИ и для влияния на западное сообщество и на Гегемон. В эпоху постмодернизма шутить с такими заявлениями нельзя, так как в такую эпоху СМИ часто предписывают то, что затем действительно происходит. Вспомните как предписывалось падение двух близнецов в кино и в СМИ, но затем это действительно произошло. И в этом ужас нашей эпохи.

Папа римский пытался сказать, что жестокость «не исходит из русской души». Об этом заявил председатель всемирного союза староверов Леонид Севастьянов , который обратился к понтифику с просьбой разъяснить свои слова о жестокости бурят и чеченцев, участвующих в военной операции на Украине.

«Когда я говорил о России, я говорил о традиции русского гуманизма, цитируя Достоевского. Я хотел дать понять, что жестокости войны не исходят из русской души. Я всегда стремился к тому, чтобы спасти русский народ, потому что убежден: у него великое призвание. Но средства массовой информации предлагают свою интерпретацию»,— ответил папа. Зря понтифик мнит себя экспертом в сфере психологии агрессии. Нелепое мнение. Мои студенты-психологи выражаются корректнее на этот счёт, зная множество теорий и подходов в объяснении феномена агрессии.

Есть множество работ по психологии военной агрессии и жестокости и в них этнический фактор не настолько значимый. Больше всего переживаю за падение значимости и авторитета религиозных деятелей в эпоху постмодернизма, которая извратила сущность религий, превратив их в трансрелигионизм. А разве актуально в столь рискованное время, когда стоит проблема сохранения Отечества, говорить о деструктивности российских ? Этот вопрос, видимо, в данной ситуации вторичен. Лучше приведите мне попунктно убедительные объективные аргументы о том, что Гегемон не занимается деструктивной мировой экспансией. И попробуйте мне объяснить как американцы сдобрили и подняли Японию, а японцы приобрели нагасако-хиросимовскую амнезию. Лучше вслушайтесь в исповеди старых американцев, воевавших во Вьетнаме. Лучше задумайтесь о том, поменял ли свою сущность Гегемон? Всё осталось также. Только усилилась экспансия зелёной пустышкой на тех, кто в неё не верит. Ценю объективность, баланс, прозрачность. А позиции некоторых экспертов окрашены. Не ценю окрашенных. Великая ценность в прозрачности!





Необходимо признать, что Гегемон упорно и поступательно ведёт проект развития собственной марионетки на территории Украины. Эта марионетка, благодаря банкротству Украины и прямой экономической манипуляции, весьма хорошо управляема. Понятно, что все эти прокси-влияния и манипуляции марионетки , в конце концов, направлены против России.

Назовём основные этапы этого марионеточного проекта Гегемона:





1. Появление личности далёкой от политики в качестве марионетки кинорежиссёра сериала "Слуга народа" . Любой актёр это марионетка режиссёра.

2. Развитие марионетки от уровня марионетки кинорежиссера до уровня политической марионетки Гегемона - президента Украины. Это развитие удалось, благодаря тому, что киноперсонаж "Слуга народа" полюбил массово украинский обыватель.

3. Развитие марионетки до уровня военной марионетки. Это этап манипуляций военно-политической марионетки - президента Украины.





Могла ли Россия как-то предотвратить развитие этого марионеточного проекта у себя под боком?

Знания вышеприведённой психотехнологии симулякров и марионеток должны быть профилактикой для многих стран.





Доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета,

кандидат психологических наук ,

заслуженный работник культуры РТ

Рамиль Гарифуллин

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