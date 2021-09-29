В МВД считают, что СМИ, "которые финансируются из-за рубежа", создают негативный образ мигранта

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сказала, что СМИ, которые финансируются из-за рубежа, стараются криминализировать в России образ иностранца:
Согласно статистике МВД, с января по август количество преступлений, совершённых иностранными гражданами, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 6%.
В России, по данным МВД, сейчас находится 7 000 000 мигрантов, из них "незначительное число" -- нелегально. Сроки для урегулирования их правового положения неоднократно продлевались, и с 1 октября это незначительное число должно будет покинуть Россию.
В 2020 году российское гражданство получили более 656 тыс. иностранных граждан, что на треть больше, чем в 2019 году (497 тыс. человек). С начала 2021 года их уже более 500 000 человек, и на 50% это граждане с юго-востока Украины.