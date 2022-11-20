Украинцы ударили по Запорожской АЭС

Украинские военные нанесли вечером в субботу двенадцать артиллерийских ударов по АЭС в Энергодаре Запорожской области, сообщил советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Речь идет именно о периметре самой станции, а не о промзоне и других прилегающих территориях. Шесть прилетов было в брызгальный бассейн - это система охлаждения. Два - в квадрат сухого хранилища ядерных отходов. И еще три прилета - в район КПП-2", - сказал Карчаа.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков.