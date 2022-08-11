После очередного украинского обстрела Запорожской АЭС вблизи станции начался пожар

В результате украинских ударов по Запорожской атомной электростанции повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом со станицей начался пожар. Атомная электростанция за сегодня была обстреляна дважды, с правого берега Днепра из реактивных систем залпового огня и тяжёлой артиллерии. Зафиксировано минимум три прилёта в район хранилища радиоактивных изотопов. Радиационный фон на станции остаётся в норме.

По мнению члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, украинские террористы в первую очередь стараются бить по сухому хранилищу отходов ядерного топлива и системе охлаждения реактора АЭС.











