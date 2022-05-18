Хуснуллин рассказал о перспективах Запорожской области

аботать в нашей дружной российской семье". Он сказал, что приехал, чтобы оказать максимальную помощь для интеграции. Уже в этом месяце жители Запорожской области начнут получать пенсии и зарплаты в рублях, начнётся восстановление дорог и мостов. Запорожская АЭС сможет продавать энергию Украине, а в Россию из Запорожья можно будет завозить строительные материалы. В регионе началось вещание российских телеканалов.

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин побывал в Запорожской области и отметил , что перспектива региона -- "р