 

Украинцы ударили по Энергодару, Путин по-прежнему готов к переговорам с "западными партнёрами"

 

Украинские военные нанесли удар по Энергодару в Запорожской области, нарушено энергоснабжение, идёт переключение на запасные линииВ Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе (была остановлена 11 сентября, на данный момент не вырабатывает электроэнергию).

 

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин по-прежнему готов к переговорам:

«Готовность России, включая ее президента, к переговорам по Украине, остается неизменной. Мы всегда готовы выслушать, какие предложения по снижению напряжённости имеют наши западные партнёры. Поэтому, если к нам будут обращаться с реалистичными предложениями, опирающимися на принципы равноправия и уважения интересов друг друга, направленными на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран, конечно же, за нами дело не станет, как это было всегда в прошлом».

А первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабров подчеркнул, что "зерновая сделка" (вывоз и продажа украинского зерна) после нападения на Черноморский Флот не прекращена, а только приостановлена, и Кремль ждёт от Евросоюза неких "гарантий". 

 

 

 



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