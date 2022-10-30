Украинцы ударили по Энергодару, Путин по-прежнему готов к переговорам с "западными партнёрами"

Украинские военные нанесли удар по Энергодару в Запорожской области, нарушено энергоснабжение, идёт переключение на запасные линии. В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе (была остановлена 11 сентября, на данный момент не вырабатывает электроэнергию).
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин по-прежнему готов к переговорам:
А первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабров подчеркнул, что "зерновая сделка" (вывоз и продажа украинского зерна) после нападения на Черноморский Флот не прекращена, а только приостановлена, и Кремль ждёт от Евросоюза неких "гарантий".