 

Украинцы ударили по Запорожской АЭС и утвердили процедуру изъятия 903 российских активов

 

Министерство обороны России сообщило, что украинская армия нанесла три артиллерийских удара по территории Запорожской атомной электростанции и города Энергодар.

"В результате обстрелов в городе Энергодар частично отсутствует электричество и водоснабжение. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока номер три, снижена вырабатываемая мощность энергоблока номер четыре".

Только "по счастливой случайности" украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, "чем удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции", - сказали в Минобороны РФ.

 

В Донецке украинский снаряд прилетел в следующий по маршруту пассажирский автобус, погибли трое, ранены пятеро.

 

Украинское правительство утвердило указ президента Зеленского об изъятии имущества и активов России, речь идёт о 903 объектах. 

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