Украинцы ударили по Запорожской АЭС и утвердили процедуру изъятия 903 российских активов

Министерство обороны России сообщило, что украинская армия нанесла три артиллерийских удара по территории Запорожской атомной электростанции и города Энергодар.
Только "по счастливой случайности" украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, "чем удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции", - сказали в Минобороны РФ.
В Донецке украинский снаряд прилетел в следующий по маршруту пассажирский автобус, погибли трое, ранены пятеро.
Украинское правительство утвердило указ президента Зеленского об изъятии имущества и активов России, речь идёт о 903 объектах.