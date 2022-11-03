Белых и азиатов отсеивают при поступлении в Гарвард

Популярный ведущий канала "Фокс Ньюс" Такер Карлсон сделал выпуск, посвящённый дискриминации белых и азиатов при поступлении в престижные вузы США. Так, для того чтобы поступить в Гарвард, чёрному абитуриенту достаточно 715 баллов по SAT (аналог российского ЕГЭ), индейцу -- 725, абитуриенту с латиноамериканскими корнями -- 730, в то время как белый поступит в Гарвард лишь при SAT не менее 750, а для азиатов планка ещё выше -- 775 баллов.

Дискриминационная политика действует и в медицинских вузах: при равном числе баллов, поступление чёрного абитуриента в медвуз в семь раз вероятнее, чем белого, и в девять раз вероятнее, чем азиата.

https://www.youtube.com/watch?v=_T9GwpuAKIg









