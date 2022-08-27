 

США впервые за полвека не выпустили доклад о международных военных расходах

Ведущий телеканала "Фокс Ньюс" Такер Карлсон обратил внимание на то, что США впервые за полвека не выпустили доклад о международных военных расходах, какие вооружения были проданы и где в итоге оказались. Доклад -- "The World Military Expenditures and Arms Transfers Report" -- выходил ежегодно, невзирая на то, какой была текущая военная обстановка для Соединённых Штатов. Его выпуск не прерывался во время войн в Ираке и оккупации Афганистана. Однако в этом году впервые за более чем пятьдесят лет доклад не вышел без объяснения причин.
 
Также Карлсон рассказал о скандальном признании Марка Закерберга в интервью Джо Рогану, что накануне президентских выборов ФБР надавило на него с целью запретить или ограничить продвижение в соцсети "Фейсбук" (запрещена в России) истории о коррупции сына президента Байдена -- Хантера Байдена. Закербергу было сказано, что это "русская пропаганда", и он действительно ограничил распространение новости о коррупции сына Джо Байдена (тогда -- кандидата в президенты), однако эта информация, всплывшая в результате анализа ноутбука Хантера Байдена, в дальнейшем так и не была опровергнута.
Аналогичному давлению подверглись и владельцы "Твиттера" (заблокирован в России), которые полностью удаляли эту информацию из своей соцсети. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Hlc8EIrQxZc
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