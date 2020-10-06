 

Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ для подведомственных вузов

Министерство просвещения установило минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимых в 2021/22 учебном году для поступления в подведомственные образовательные учреждения, в том числе для приёма на целевое обучение.
 
Например, минимальное количество баллов для поступления в Московский педагогический государственный университет (МПГУ) по русскому и иностранному языкам и обществознанию составляет 45 баллов, по математике - 39 баллов, по физике, химии, географии, биологии, истории и литературе - 40 баллов, информатике и информационно-коммуникационным технологиям - 42 балла.
 
Всего в списке Минпросвещения оказались 33 педагогических университета. 
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APN.ru