Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ для подведомственных вузов
- 06.10.2020, 19:01,
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Министерство просвещения установило
минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимых в 2021/22 учебном году для поступления в подведомственные образовательные учреждения, в том числе для приёма на целевое обучение.
Например, минимальное количество баллов для поступления в Московский педагогический государственный университет (МПГУ) по русскому и иностранному языкам и обществознанию составляет 45 баллов, по математике - 39 баллов, по физике, химии, географии, биологии, истории и литературе - 40 баллов, информатике и информационно-коммуникационным технологиям - 42 балла.
Всего в списке Минпросвещения оказались 33 педагогических университета.