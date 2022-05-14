 

Кто заменит Псаки: первая чёрная лесбиянка на должности пресс-секретаря Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в пятницу завершила свою карьеру в администрации президента Байдена.
Обозреватель "Фокс-Ньюс" Такер Карлсон сделал сюжет о той, кто придёт ей на смену. Это Карин Жан-Пьер, чернокожая американка, которую Псаки сама представила как "первого чёрного пресс-секретаря и первого пресс-секретаря из LGBTQ+" (Карин Жан-Пьер -- открытая лесбиянка). И таким же образом её представило множество американских СМИ, из чего можно сделать вывод, что указанные качества послужили основанием для назначения Карин Жан-Пьер на должность пресс-секретаря Белого дома. Проанализировав её публичные выступления и высказывания в Твиттере, Карлсон указал на склонность нового пресс-секретаря объявлять расистским всё, что вызывает её неодобрение. В частности, сам Такер Карлсон -- расист, потому что называл ковид "китайским вирусом". 
https://www.youtube.com/watch?v=GwVld2u-PQI


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