 

Школьники не смогут пользоваться мобильниками на уроках

По новым санитарным правилам, российские школьники не смогут пользоваться мобильными телефонами на уроках, использовать их разрешается только на переменах.
Президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова обосновала это следующим образом:

"Телефон на уроке снижает внимание ребенка, не дает сосредоточиться и усвоить материал, который разбирает учитель, то есть снижает академическую успеваемость. Идет воздействие на орган зрения, а ведь спазмом аккомодации и миопией страдают от трети до половины школьников".

Предполагается, что, по примеру многих стран, которые уже ввели такой запрет, дети должны будут оставлять свои сотовые телефоны в шкафчике. 

 

Также с нового учебного года в школах появится историческое просвещение с первого класса: усилят историческую составляющую в рамках таких предметов, как "Русский язык", "Окружающий мир", "Основы религиозных культур и светской этики", "Обществознание" и "География"; будут проводиться киноуроки на исторические темы.
По понедельникам перед занятиями в школах будут исполнять гимн и поднимать флаг; также в начале недели будет проходить урок "Разговор о важном" во всех школах "в рамках тех часов, которые предусмотрены на внеурочную деятельность".

 



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Адвокатам запретили приносить в колонии телефоны и диктофоны
» Российские школьники обновили абсолютный рекорд на Азиатской олимпиаде по физике
» Российские школы взяли семь золотых медалей на Менделеевской олимпиаде
» Школьников могут заставить сдавать смартфоны перед уроками
» Самые глупые школьники живут в России
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Бегут ли русские из Крыма? Взгляд севастопольца

Бегут ли русские из Крыма? Взгляд севастопольца

Она умрет, если будет ничьей. Проблема освобождённых территорий

Она умрет, если будет ничьей. Проблема освобождённых территорий

Русский универсализм

Русский универсализм

Модернизация в Белоруссии: вся надежда на Россию

Модернизация в Белоруссии: вся надежда на Россию

Нэнси все же удалось изменить мир

Нэнси все же удалось изменить мир

Деколонизация России: как это будет

Деколонизация России: как это будет

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Мигрантов, изнасиловавших и убивших жительницу Подмосковья, будут судить

  • 21:57
  • 175

"Союз писателей Украины" потребовал закрыть музей Булгакова

  • 21:03
  • 175

Президент Узбекистана заявил, что в СССР уничтожили цвет узбекской нации, подавляя тягу к независимости

  • 20:40
  • 210

Глава МИД Германии заявила, что поддержка Украины важнее мнения немецких избирателей

  • 20:07
  • 205

Жилищное строительство в РФ выросло на 38%, а зарплаты уменьшились на 3%

  • 19:50
  • 197

Школьники не смогут пользоваться мобильниками на уроках

  • 19:45
  • 210
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru