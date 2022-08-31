Школьники не смогут пользоваться мобильниками на уроках

По новым санитарным правилам, российские школьники не смогут пользоваться мобильными телефонами на уроках, использовать их разрешается только на переменах.

"Телефон на уроке снижает внимание ребенка, не дает сосредоточиться и усвоить материал, который разбирает учитель, то есть снижает академическую успеваемость. Идет воздействие на орган зрения, а ведь спазмом аккомодации и миопией страдают от трети до половины школьников".

Предполагается, что, по примеру многих стран, которые уже ввели такой запрет, дети должны будут оставлять свои сотовые телефоны в шкафчике.

Также с нового учебного года в школах появится историческое просвещение с первого класса: усилят историческую составляющую в рамках таких предметов, как "Русский язык", "Окружающий мир", "Основы религиозных культур и светской этики", "Обществознание" и "География"; будут проводиться киноуроки на исторические темы. По понедельникам перед занятиями в школах будут исполнять гимн и поднимать флаг; также в начале недели будет проходить урок "Разговор о важном" во всех школах "в рамках тех часов, которые предусмотрены на внеурочную деятельность".



