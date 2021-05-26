 

Адвокатам запретили приносить в колонии телефоны и диктофоны

 

В Госдуме принят в третьем, окончательном чтении закон о запрете адвокатам, которые посещают подзащитных, проносить в колонию телефоны, камеры и диктофоны -- то есть любую технику, с помощью которой можно производить фото- и видеосъёмку и аудиозапись.

Можно будет только проносить фотоаппаратуру, компьютеры и "копировально-множительную технику" исключительно для копирования материалов личного дела осуждённого, и не в его присутствии.

Проносить в колонии печатную и копировальную технику разрешат и нотариусам для удостоверения доверенности, но они тоже смогут пользоваться своей электроникой только в отдельном помещении.



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