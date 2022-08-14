Что думают люди в развитых странах о финансовом будущем своих детей

Исследовательский центр Пью (Вашингтон), провёл в ряде стран с развитыми экономиками опрос, что думают люди о будущем финансовом положении своих детей, окажется ли оно лучше или хуже, чем у родителей. Результаты были выявлены следующие:

82% японцев, 78% французов, 76% итальянцев, 75% канадцев, по 72% американцев, австралийцев и британцев, 60% южных корейцев, 53% немцев считают, что их детей ожидает худшее финансовое положение, чем было у родителей.

В лучшее будущее детей большинство верит только в Сингапуре (56%) и (относительное большинство) в Швеции (47%) и Израиле (42%).

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/08/11/large-shares-in-many-countries-are-pessimistic-about-the-next-generations-financial-future/













