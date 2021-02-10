В Британии правительство просят расследовать массовые смерти в домах престарелых

Британские дома престарелых закрыты для посещений с марта прошлого года. Как правило, родственники вообще не могут увидеть своих престарелых близких, в редких случаях им разрешали несколько свиданий в год, а иногда -- только посмотреть на агонию умирающего родственника через стекло. Зачастую бывают запрещены и прогулки, старики лишаются всякой активности
.
Тем не менее, несмотря на эти меры предосторожности или благодаря им, старики в домах престарелых умирают массово
: на них приходится почти треть всех британских смертей с ковидом. Кроме того, ещё осенью сообщалось
о 5000 дополнительных смертях от деменции.
Британская общественность, наконец, решила проверить
, что происходит в домах престарелых, и обратилась за разрешением в правительство.