 

В Британии правительство просят расследовать массовые смерти в домах престарелых

Британские дома престарелых закрыты для посещений с марта прошлого года. Как правило, родственники вообще не могут увидеть своих престарелых близких, в редких случаях им разрешали несколько свиданий в год, а иногда -- только посмотреть на агонию умирающего родственника через стекло. Зачастую бывают запрещены и прогулки, старики лишаются всякой активности.
Тем не менее, несмотря на эти меры предосторожности или благодаря им, старики в домах престарелых умирают массово: на них приходится почти треть всех британских смертей с ковидом. Кроме того, ещё осенью сообщалось о 5000 дополнительных смертях от деменции.
Британская общественность, наконец, решила проверить, что происходит в домах престарелых, и обратилась за разрешением в правительство. 

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APN.ru