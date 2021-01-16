Чёрные избиратели вдвое более довольны тем, как прошли американские президентские выборы, чем белые
- 16.01.2021, 20:20,
- Новости
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Согласно опросу
Исследовательского центра Пью (Вашингтон), 88% чернокожих американских избирателей в целом довольны тем, как прошли американские президентские выборы, причём 60% утверждают, что очень довольны.
Если же говорить о белых американских избирателях, то очень довольны тем, как в США прошли президентские выборы, лишь 31% избирателей. Ещё 21% говорят, что они прошли неплохо.
На вопрос о том, как были проведены выборы в конкретном сообществе, к которому принадлежит опрашиваемый, ответили, что они были проведены очень хорошо, 75% чернокожих избирателей и 61% белых.