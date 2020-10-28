 

Россияне доверяют бабушкам и дедушкам, но предпочитают отдавать детей в детсады

ВЦИОМ провёл опрос, приуроченный к Международному дню бабушек и дедушек (28 октября). Как выяснилось, в воспитании 74% россиян принимали участие бабушки и дедушки, и у 57% опрошенных сложились с ними доверительные отношения. 84% россиян считают, что бабушки и дедушки могут научить детей жизненной мудрости; лишь 10% опрошенных думают, что эти жизненные принципы давно устарели. 
 
Тем не менее, более половины россиян считают, что молодой семье без материальных трудностей лучше отдать детей в детский сад (66%). Лишь 27% готовы доверить воспитание детей бабушкам и дедушкам, причём чаще это мужчины (31%, среди женщин -- всего 23%). И только 3% предложили бы семье без материальных трудностей нанять няню. 
 

 


 



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