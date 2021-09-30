Только 13% россиян считают, что пожилым лучше жить в доме престарелых

Согласно опросу ВЦИОМа , лишь 13% российских граждан считают, что пожилым людям лучше жить в доме престарелых; чаще так думают молодые люди. Больше половины -- 52% -- уверены, что пожилым лучше всего в семье, а 27% полагают, что пожилым лучше всего у себя дома (среди людей старше 60 лет так думают 31%).

Однако в гипотетической ситуации "какое решение вы бы приняли, если бы понимали, что уход за вами требует очень много сил и времени со стороны детей и родственников" 34% попросили бы найти хороший дом престарелых, "чтобы не быть обузой".