 

Только 13% россиян считают, что пожилым лучше жить в доме престарелых

Согласно опросу ВЦИОМа, лишь 13% российских граждан считают, что пожилым людям лучше жить в доме престарелых; чаще так думают молодые люди. Больше половины -- 52% -- уверены, что пожилым лучше всего в семье, а 27% полагают, что пожилым лучше всего у себя дома (среди людей старше 60 лет так думают 31%).
Однако в гипотетической ситуации "какое решение вы бы приняли, если бы понимали, что уход за вами требует очень много сил и времени со стороны детей и родственников" 34% попросили бы найти хороший дом престарелых, "чтобы не быть обузой".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Этнодемографический баланс – решающий фактор в истории мира
» Социогнозис: краткое изложение
» Битва за русских
» На взятие Алеппо и Мосула
» РУССКОЕ ПОДПОЛЬЕ. Реальность, миф, перспектива
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Язык как средство этнической мобилизации

Язык как средство этнической мобилизации

Новые манифесты российских либералов: липкое прикосновение пошлости

Новые манифесты российских либералов: липкое прикосновение пошлости

Крым: земля, сталь и душа. Путевые впечатления последних лет

Крым: земля, сталь и душа. Путевые впечатления последних лет

Аутодафе для Тинтина и Покахонтас

Аутодафе для Тинтина и Покахонтас

Роботы прогонят трудовых мигрантов

Роботы прогонят трудовых мигрантов

Цифровизация на марше

Цифровизация на марше

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Сотрудники ВОЗ насиловали женщин, пока боролись с эболой в Конго

  • 22:21
  • 105

Антитела к "коронавирусу нового типа" нашли в образцах крови 2005-2011 годов

  • 22:11
  • 103

Ютуб начнёт блокировать видеоролики с любым неодобрительным упоминанием вакцин

  • 22:03
  • 113

Каждый россиянин в год выбрасывает в среднем 400 кг отходов

  • 21:54
  • 113

Только 13% россиян считают, что пожилым лучше жить в доме престарелых

  • 21:48
  • 112
Язык как средство этнической мобилизации

Язык как средство этнической мобилизации

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru