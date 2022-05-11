Как работают санкции

Я работаю в одном из институтов РАН. В 2005 году наша лаборатория приобрела в Германии один научно-исследовательский комплекс (подобные комплексы на территории РФ не производятся), без которого невозможно проведение нашей лабораторией полноценных исследований. С 2005 по начало 2022 года немецкая фирма, выпустившая этот комплекс, проводила техническое обслуживание комплекса. В случае поломок приезжали сотрудники этой фирмы и чинили комплекс, или просто из Германии присылали вышедшие из строя запчасти.



В связи с новыми санкциями Евросоюза, наложенными после 24 февраля 2022 года, эта немецкая фирма отказалась проводить техническое обслуживание нашего комплекса. Как назло, месяц назад вышел из строя ключевой элемент комплекса, без которого работа комплекса невозможна. В РФ такие элементы не изготовляются, я разговаривал с несколькими заводами в РФ, производящими подобные запчасти, - все они заявили, что не могут изготовить эту запчасть.



Подобные элементы производит Китай. Но китайцы согласны нам поставить эту запчасть только по 100% предоплате в долларах США. Во-первых, мы - организация бюджетная, поэтому не можем покупать что-либо по 100% предоплате. Во-вторых, наш валютный счёт находится в банке ВТБ, который находится под санкциями США и Евросоюза, причём эти санкции соблюдает и Китай.



В РФ есть всего одна российская фирма, которая может закупать в Китае эту продукцию. Но эта фирма требует, чтобы контракт на поставку этой запчасти между нашим институтом и этой фирмой был заключён в долларах США (30% - предоплата, 70% - платим после получения продукции), плата рублями по курсу Банка России на день оплаты. Такой контракт мы не можем заключить принципиально, власти РФ нам этого не позволяют...



И в таком же положении, как мы, оказались десятки тысяч научных и производственных организаций РФ.

Либо власти РФ окажут нам помощь, либо все научные исследования и выпуск высокотехнологической продукции остановятся в РФ к концу этого года.