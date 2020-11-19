В России создали современный рентгеновский комплекс значительно дешевле зарубежных аналогов

Учёные Южного федерального университета совместно с Кабардино-Балкарским научным центром РАН и ООО "Севкаврентген-Д" приступили к клиническим испытаниям многофункционального рентгеновского комплекса, который позволяет проводить такие виды исследований, как рентгенография, рентгеноскопия, линейная томография, а также цифровой томосинтез, при котором производится послойное детальное изображение исследуемой области, что позволяет увидеть мельчайшие патологические изменения размером до 1 мм. Комплекс станет отечественным аналогом рентгеновского диагностического оборудования известных производителей из Японии и США, но будет стоить на 30-40% дешевле (около 20 млн рублей).





Завершить процедуру сертификации планируется до декабря 2020 г., производство рентгеновского комплекса планируется начать в 2021 году на базе одного из крупнейших производителей рентгеновской техники на территории России -- ООО "Севкаврентген-Д".



