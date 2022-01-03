8 новостей недели. Выпуск #27

Уважаемые друзья и читатели, здравствуйте!
В
прошлом году начал вести еженедельную авторскую политинформацию
#8НовостейНедели. И за полгода выпустил 26 дайджестов, незаметно ставших
моей общественной деятельностью.
Внимательные
читатели заметили, что, избирательно фокусируясь на новостях мировых,
комментирую сохраняя реализм и чувства юмора. Поэтому в новом году решил
не останавливаться и буду еженедельно радовать вас авторскими
новостями.
Сегодня будет 1(27)
новогодний выпуск. В нём собраны интересные новости, вышедшие в прошлом
году. За исключением метавселенных, экологии и ковида, потому что эти
темы останутся с нами большую часть года наступившего.
Итак о чём перескажу сегодня:
1. Блесна обещаний. Не горюй Эммануэль, Европе не привыкать. (выпуск от 25 сентября
)
2. Рекламные правила. Защита прав потребителей по-китайски. (выпуск от 20 ноября
)
3. Бездна информации. Какие данные ИТ-корпорации собирают о клиентах? (выпуск от 23 октября
)
4. Цифровые фанаты. Как токены помогают болельщикам футбола. (выпуск от 22 августа
)
5. Подавленные викинги. (выпуск от 24 июля
)
6. Парламентское большинство. И где генеральный директор Tinder смогла найти мужа. (выпуск от 2 октября
)
7. До $950. Воровство в магазинах не наказывается в Калифорнии. (выпуск от 30 октября
)
8. Зоопарк наоборот. Чем посетители развлекают львов. (выпуск от 28 августа
)
1. Блесна обещаний. Не горюй Эммануэль, Европе не привыкать. (выпуск от 25 сентября)
На
неделе состоялась 76 сессия Генеральной Ассамблеи ООН, но политики
продолжили обсуждали AUKUS. Это трёхсторонний оборонный альянс,
образованный Австралией, Великобританией и США для концентрации ресурсов
и достижения целей: объявленных и пока засекреченных. Таких, как
контроль Антарктиды.
Одновременно с
объявлением о создании AUKUS, Франции получила громкий «коррупционный»
скандал вокруг рейтинга МВФ Doing Business. В этой проблеме оказалась
замешана глава организации Кристалина Георгиева, протеже французской
стороны, которой теперь грозит, как некогда Доминику Стросс-Кану,
досрочная отставка. Если Георгиеву уволят, то сохранить нити управления
МВФ «французам» не удастся. Это ещё один элемент дрессировки старой
Европы со стороны Великобритании.
Видимо, Эммануэль
Макрон попался на старую блесну англосакских обещаний. В 2015 году
французов заставили отказаться поставлять в Россию Мистрали вопреки
репутационным и финансовым потерям. Взамен предложили «контракт века» на
подводные лодки стоимостью десятки миллиардов евро, благополучно
подписанный в 2016 году. А через 5 лет забрали контракт себе - ничего
личного только бизнес. А Байден по телефону и успокоил Макрона, мол не
горюй Эммануэль, Европе не привыкать.
2. Рекламные правила. Защита прав потребителей по-китайски. (выпуск от 20 ноября)
Китайские
знаменитости, участвующие в рекламных акциях, будут нести солидарную
ответственность с рекламодателями, если недобросовестная реклама нанесла
ущерб правам потребителей. Власти провинции Чжэцзян опубликовали
дополнения к существующему закону о рекламе, направленные на защиту прав
потребителей, знаменитостей и компаний.
Теперь
знаменитости обязаны сами использовать продвигаемые товары, прежде чем
рекламировать. Особенно это будет касаться медицинских и косметических
продуктов. А знаменитостям мужского пола придется отказаться
рекламировать женские товары.
В случае недобросовестной
рекламы знаменитости обязаны расторгнуть договор и опубликовать личные
заявления. Новые правила направлены против многочисленных случаев
агрессивного продвижения товаров и услуг. Например, житель Пекина подал в
суд на бывшего игрока НБА Яо Мина. Истец утверждает, что препарат,
рекламируемый спортсменом, не улучшил память и зрение, но эффективно
«прочистил» кошелёк и мозги.
Законодательную инициативу
провинции планируют распространить на весь Китай. Уверен, опыт будет
полезен и в России, особенно для «голубых огоньков», рекламирующих
финансовые пирамиды.
3. Бездна информации. Какие данные ИТ-корпорации собирают о клиентах? (выпуск от 23 октября)
Тиктокерша
с говорящим ником «my.data.not.yours» увлекается тем, что исследует,
какие данные собирают корпорации о клиентах. У неё 59 тысяч подписчиков,
но супер хайп случился на днях.
Девушка выпустила
видео об Amazon. Ролик собрал 2,7 млн просмотров и больше 6 тысяч
комментариев. У тиктокерши стоят целых две умные колонки Amazon и
устройство для управления светом. И когда Amazon ответил на запрос о
собранных данных, результат шокировал. В присланном архиве 3532 файла, в
которых записи всех разговоров (в том числе, которые велись не
колонкой), геолокация и контакты с телефона, которыми девушка не
делилась.
Amazon отреагировал спокойно. Аудио собирают,
чтобы «улучшать пользовательский опыт», контакты записывают, чтобы
клиент звонил с колонки, а геолокация нужна для рекомендаций о погоде,
пробках и так далее. Звучит логично, но по сути - пугающе.
Ранее
тиктокерша запрашивала Facebook. В ответ получила 2 гигабайта, из
которых узнала, что информация о ней продана автосалону во Флориде.
Забавно, но девушка не бывала в этом штате и даже не планировала.
После таких откровений запрос в ТикТок девушка отправлять не решилась.
4. Цифровые фанаты. Как токены помогают болельщикам футбола. (выпуск от 22 августа)
Футбольные
фанатские токены на пике популярности. Новость о том, что Лионель Месси
получит в токенах часть приветственного бонуса ПСЖ стала причиной
взрывного роста интереса к криптоактиву и частью новостного управления
курсом токена.
Во-первых, футбольные клубы постоянно
ищут источники дополнительного дохода. А фанатские токены Socios
принесли клубам-партнерам $200 млн долларов только в этом году.
Во-вторых,
болельщики давно нуждались в инструментах влияния на жизнь команды и
решения в клубе. Пандемия и запрет массовых мероприятий мотивировала
клубы и фанатов искать способы общаться в виртуальном мире, поэтому
площадки цифровых активов - технологичный и доступный вариант.
В
результате курс фанатских токенов умело разгоняется, а включение в
знакомые события в мире футбола провоцируют ажиотаж. После новостей о
бонусе Месси объем торгов фанатского токена ПСЖ превысил $1,2 млрд.
Стоимость за пять дней выросла на 130% до $60, а рыночная капитализация
до $52 млн. Клуб заработал €30 млн и это не предел.
Думаю, что токены российских футбольных клубов появятся в 2021 году, а вот политических партий …даже не буду прогнозировать.
5. Подавленный викинги. (выпуск от 24 июля)
Тревожные
норвежские инфлюэнсеры обязаны помечать в социальных сетях
отфотошопленные снимки. Такой закон приняли на днях в Норвегии. Таким
способом законодатели пытаются снизить давление на людей, которые
гонятся за недосягаемыми параметрами своих кумиров. А в итоге получают
кучу неприятных побочных эффектов со здоровьем.
Теперь
блогеры обязаны ставить на спонсорских и продвигаемых постах отметки,
что «внешний вид человека был изменён». А с 2022 года вообще на любых
постах. Конечно, в парламенте объясняют, что закон принят на основе
неутешительных научных исследований о том, что идеальные фотографии в
соцсетях могут вызывать серьёзные психические расстройства.
Досадно,
что это часть общемирового тренда борьбы с «идеальными телами».
Например, Pinterest недавно запретил рекламу экстремального похудения,
под тем же предлогом: чтобы не наносить вред физическому и психическому
здоровью пользователей.
Честно говоря, я неприятно
удивлён. Не думал, что потомки викингов такие тревожные. Хочу ошибаться,
но подобные законы похожи на изощрённое навязывание продаж
психотерапевтических услуг и соответствующих медикаментов. В любом
случае, викингов мы теряем. По крайней мере в Норвегии.
6. Парламентское большинство. И где генеральный директор Tinder смогла найти мужа. (выпуск от 2 октября)
Первой
европейской страной победившего феминизма стала Исландия. По итогам
состоявшихся парламентских выборов в Альтинг (однопалатный парламент
Исландии) избраны 33 женщин и 30 мужчин. Это первый случай как в
Исландии, так и в Европе, когда число женщин в парламенте превысило
число мужчин.
До выборов в Исландии лидерство по этому
соотношению принадлежало Швеции, в парламенте которой 47% женщин. У
Исландии этот показатель составит 52,3%. По итогам выборов исландская
правящая коалиция трех партий получила большинство в Альтинге.
Пока
прогрессивное человечество радовались за исландцев, генеральным
директором Tinder впервые стала женщина. После стало известно, что
Рената Нюборг с будущим мужем познакомилась через приложение Tinder.
Думаю теперь, муж гендиректора у себя приложение удалил. На всякий
случай, ради счастливых семейных отношений).
7. До $950. Воровство в магазинах не наказывается в Калифорнии. (выпуск от 30 октября)
После
того, как в штате Калифорния декриминализовали воровство в магазинах на
сумму до $950, магазины попросту стали закрываться, чтобы не терпеть
убытки. Только аптечная сеть Walgreens закрыла в Сан-Франциско 22
магазина. В этом городе у Walgreens краж в четыре раза больше, чем
других магазинах страны, а на охрану уходит в 35 раз больше, чем в
среднем по США.
Местные законодатели
на вопросы Walgreens заявили, что розничная сеть слишком озабочена
увеличением прибыли, а воровство — это не так уж и плохо, а сеть должна
компенсировать убытки за свой счёт.
Всплеск
закрытий магазинов произошёл после принятия Закона о безопасных районах
и школах, в котором обвинения в краже имущества на сумму менее $950
понижены с уголовного преступления до проступка. Это означает, что
сотрудники и служба безопасности магазинов не преследуют и не
останавливают воров, похитивших товар на сумму менее $950.
Терпящие
убытки владельцы магазинов уверены, что декриминализация была проведена
конъюнктурно, ведь законодатели фактически разрешили воровать без
уголовного наказания, одним избирателям у других. Но во имя каких
ценностей?
8. Зоопарк наоборот. Чем посетители развлекают львов (выпуск от 28 августа)
Частный
заповедник GG Conservation, расположенный в Харрисмите (Южная Африка),
придумал увлекательную программу. Люди приходят не смотреть на львов, а
сами на 45 минут становятся достопримечательностью, закрываясь в куб из
оргстекла с отверстия для воздуха. Как правило, куб сразу же окружают
львы, который посетители наблюдают с близкого расстояния и
фотографируют. Сеансы проходят каждый день с 6:30 до 7:15, каждый стоит
$150. Эти деньги заповедник тратит на содержание питомцев.
Куб
регулярно проверяется инженером - чтобы выдержать, когда животные на
него прыгают. По словам директора зоопарка Сюзанны Скотт, клетки
безопасны, так как львиная лапа в отверстия не пролезает. Несмотря на
это, детям до 14 лет участвовать в этом аттракционе запрещено, потому
что в кубе не предусмотрен туалет.
В
зоопарке говорят, что программа приносит удовольствие не только людям,
но и животным. Пока смелые посетители «получают фантастический опыт»,
львы получают удовольствие, так как общение с визжащими двуногими
повышает настроение и аппетит.