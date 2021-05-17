В Техасе спустя 2,5 месяца после отмены масочного режима зарегистрирован 0 ковидных смертей

2 марта нынешнего года губернатор Техаса Грег Эббот отменил в штате масочный режим и снял все ограничения для бизнеса. Президент Байден тогда назвал этот подход "неандертальским мышлением".

Тем не менее заболеваемость в Техасе снижалась, и сейчас, спустя два с половиной месяца после отмены масочного режима, Техас регистрирует ноль смертей от ковида-19

Штаты, которые никогда не вводили или отменили масочный режим (Южная Дакота, Флорида, Техас, Миссисипи...) показывали в целом меньшую заболеваемость, чем штаты с локдаунами и масочным режимом -- такие как Калифорния, Нью-Йорк и Мичиган.

С тех пор, как учёные из Технологического института в Массачусетсе установили , что маски никак не препятствуют движению мельчайших капель вируса (а скорее стимулируют его, т.к. в масках люди дышат с усилием), это объяснение принимается в качестве версии, почему масочный режим не помогает сдерживать распространение ковида.



