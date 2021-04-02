Слова Малышевой о масках потребовали проверить

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос в Роспотребнадзор и Роскомнадзор с требованием проверить заявления телеведущей Елены Малышевой, заявившей в эфире программы «Жить здорово!», что маски могут стать фактором опасности.

В этом выпуске Малышева посетила Чечню, где масочный уже более полутора месяцев как отменён и даже назвала её в связи с этим "островом счастья".



«Вывод один: если уж вы носите маски — каждые два часа их нужно менять... Поэтому, я думаю, отменив масочный режим, вы увидели более лёгкие формы. Даже если к вам попал вирус, часть вируса вы все равно выдохнули. А дальше, если вы в маске, вы дышите своими микробами и вирусами, увеличивая их концентрацию. А без маски концентрация уменьшается», — «Вывод один: если уж вы носите маски — каждые два часа их нужно менять... Поэтому, я думаю, отменив масочный режим, вы увидели более лёгкие формы. Даже если к вам попал вирус, часть вируса вы все равно выдохнули. А дальше, если вы в маске, вы дышите своими микробами и вирусами, увеличивая их концентрацию. А без маски концентрация уменьшается», — объяснила Малышева.