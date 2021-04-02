 

Слова Малышевой о масках потребовали проверить

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос в Роспотребнадзор и Роскомнадзор с требованием проверить заявления телеведущей Елены Малышевой, заявившей в эфире программы «Жить здорово!», что маски могут стать фактором опасности. 
В этом выпуске Малышева посетила Чечню, где масочный уже более полутора месяцев как отменён и даже назвала её в связи с этим "островом счастья".

«Вывод один: если уж вы носите маски — каждые два часа их нужно менять... Поэтому, я думаю, отменив масочный режим, вы увидели более лёгкие формы. Даже если к вам попал вирус, часть вируса вы все равно выдохнули. А дальше, если вы в маске, вы дышите своими микробами и вирусами, увеличивая их концентрацию. А без маски концентрация уменьшается», — объяснила Малышева.
 
Напомним, что масочный режим никогда не вводился или был отменён в ряде штатов США. Его нет в Северной и Южной Дакоте, Флориде, Монтане, Техасе, Миссисипи, Айове, Вайоминге, Арканзасе, Джорджии, Южной Каролине, Аризоне (штаты республиканцев). С 9 апреля масочный режим отменяет Алабама. Как в штатах, где есть масочный режим, так и в штатах, где его нет, заболеваемость может то снижаться, то повышаться, хотя в топе лидеров роста заболеваемости оказываются масочные штаты. 
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APN.ru