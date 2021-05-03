 

Шесть фактов об американцах и марихуане

Исследовательский центр Пью (Вашингтон) подготовил обзор шести ключевых фактов об отношении американцев к марихуане:
1) Девять из десяти американцев поддерживают легализацию марихуаны в той или иной форме. Правда, трое из десяти считают, что легализовать марихуану можно только для лекарственного применения. 
2) Демократы чаще поддерживают полную (для лечения и для развлечения) легализацию марихуаны, чем республиканцы: 72% и 47% соответственно. 
3) Поддержка легализации марихуаны вдвое выросла за последние двадцать лет. 
4) Те, кто поддерживает легализацию марихуаны, напирают на её лечебные свойства и на то, что полиция сможет заняться другими преступлениями. Те, кто против легализации марихуаны, указывают, что вырастет число ДТП с обкуренными водителями и что, привыкнув к марихуане, люди будут переходить на более сильные наркотики. 
5) 46% взрослых американцев сказали, что когда бы то ни было в жизни пробовали марихуану; 18% признали, что делали это за последний год, 11% -- за последний месяц. 
6) К апрелю 2021 года марихуана была легализована для использования, в том числе, в развлекательных целях в 17 штатах и округе Колумбия. Преимущественно это штаты "демократов", в них живёт 43% американцев. 
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