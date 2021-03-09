Лишь 20% американцев всё ещё хотят продвигать демократию по всему миру

Согласно опросу Исследовательского центра Пью (Вашингтон), результаты которого были опубликованы в начале марта, только 20% американцев всё ещё считают важным продвижение демократии по всему миру; при этом 34% продолжают считать важными "продвижение и защиту прав человека в других странах".

Важнейшими заботами в глазах большинства американцев стали защита рабочих мест для американцев (75%), борьба с распространением инфекционных заболеваний и защита США от террористов (по 71%), предотвращение распространения оружия массового поражения (64%). 48% американцев считают, что надо укреплять американское военное превосходство над другими странами, столько же озабочены ограничением мощи и влияния Китая и 42% озабочены ограничением мощи и влияния России.

В изменении климата видят проблему 44% американцев.