Союз пациентов: предложение заставить невакцинированных лечиться за свой счёт -- незаконно

"У нас вакцинация добровольная, и подобные инициативы могут привести к фактически обязательному вакцинированию. Если мы идём к обязательному вакцинированию, а не добровольному, то это требует серьёзного общественного обсуждения: готовы ли население, врачи, государство переходить к таким принципам... Пока у нас принцип добровольности, никто не имеет права отказать в медицинской помощи гражданину, привит он или нет, не имеет права... С

уществует уголовная ответственность за неоказание медицинской помощи, её тоже никто не отменял".