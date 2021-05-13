Союз пациентов: предложение заставить невакцинированных лечиться за свой счёт -- незаконно

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предложил
заставлять людей, отказавшихся от ковидной вакцинации и впоследствии заразившихся ковидом, лечиться за свой счёт:
"Мы должны пойти на тот шаг, когда в той ситуации, если ты отказываешься от вакцинации, в той ситуации, если ты заболел, стоимость лечения возмещать должен лично тот человек, который отказался от вакцинации", - сказал он в эфире телеканала РБК.
Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев объяснил
, что на сегодняшний день такое предложение незаконно:
"У нас вакцинация добровольная, и подобные инициативы могут привести к фактически обязательному вакцинированию. Если мы идём к обязательному вакцинированию, а не добровольному, то это требует серьёзного общественного обсуждения: готовы ли население, врачи, государство переходить к таким принципам... Пока у нас принцип добровольности, никто не имеет права отказать в медицинской помощи гражданину, привит он или нет, не имеет права... Существует уголовная ответственность за неоказание медицинской помощи, её тоже никто не отменял".