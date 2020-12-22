 

Министр здравоохранения: в больницах РФ нет дефицита мест, 80% реанимационных коек свободны

 

Более 1,1 млн человек в России заражены ковидом, но лишь пятая часть из них находится в больницах. При этом ни в одном регионе нет дефицита коек, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, сейчас на амбулаторном лечении находятся 935 тысяч пациентов, что составляет более 80% от всех пациентов с ковидом.

"На развёрнутые для лечения ковид-инфекции койки госпитализировано почти 220 тысяч пациентов", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Министр подчеркнул, что в стране "достаточный на сегодняшний день уровень свободных коек". 80% реанимационных коек стоят в резерве, уточнил Мурашко.




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