Эксперт Роспотребнадзора рассказал, что у ковида-19 нет особенных симптомов

Особых симптомов, которые бы возникали только при заболевании ковидом-19, до сих пор не выявлено, -- рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Они были "подробно описаны ещё весной" и "ничего нового пока не появилось".

Эти симптомы могут встречаться при самых разнообразных заболеваниях, в том числе и неинфекционных. Например, потеря обоняния может случиться при ОРВИ, нейродегенеративных заболеваниях, сахарном диабете, курении, употреблении лекарств, воздействии ряда химических веществ. Диарея - это основное проявление кишечных инфекций, а одышка может появиться при различных заболеваниях лёгких, сердечно-сосудистой системы или под влиянием психических процессов.

Чаще всего пациенты отмечают повышение температуры тела (78%), кашель (57%). Они могут характеризовать как лёгкое, так и тяжёлое течение заболевания. Лихорадка более чем у половины пациентов не превышает обычно 38 градусов. Боли в мышцах и суставах, головная боль и слабость отмечаются у 15-40% пациентов. Одышка, по словам Пшеничной, характеризует относительно тяжёлое течение болезни.







