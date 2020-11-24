 

Эксперт Роспотребнадзора рассказал, что у ковида-19 нет особенных симптомов

 
Особых симптомов, которые бы возникали только при заболевании ковидом-19, до сих пор не выявлено, -- рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Они были "подробно описаны ещё весной" и "ничего нового пока не появилось".
Эти симптомы могут встречаться при самых разнообразных заболеваниях, в том числе и неинфекционных. Например, потеря обоняния может случиться при ОРВИ, нейродегенеративных заболеваниях, сахарном диабете, курении, употреблении лекарств, воздействии ряда химических веществ. Диарея - это основное проявление кишечных инфекций, а одышка может появиться при различных заболеваниях лёгких, сердечно-сосудистой системы или под влиянием психических процессов.

Чаще всего пациенты отмечают повышение температуры тела (78%), кашель (57%). Они могут характеризовать как лёгкое, так и тяжёлое течение заболевания. Лихорадка более чем у половины пациентов не превышает обычно 38 градусов. Боли в мышцах и суставах, головная боль и слабость отмечаются у 15-40% пациентов. Одышка, по словам Пшеничной, характеризует относительно тяжёлое течение болезни.


 

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Учёные разошлись в оценках долговременного иммунитета к ковиду-19
» Минздрав не ставит под сомнение качество тестов, ошибающихся в каждом третьем случае
» Невролог рассказал, почему люди находят у себя симптомы, хотя не больны
» Принято решение о слиянии Россельхознадзора и Роспотребнадзора
» В Ставропольском крае снова вспышка дизентерии
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Фетва о недопустимости межрелигиозных браков в России: что кроется за её принятием

Фетва о недопустимости межрелигиозных браков в России: что кроется за её принятием

Благодаря Евромайдану

Благодаря Евромайдану

Чувства красных имеют значение

Чувства красных имеют значение

Тренды белорусского протеста середины ноября

Тренды белорусского протеста середины ноября

Вторая Карабахская

Вторая Карабахская

Неторопливый финал?

Неторопливый финал?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Ещё один врач, пропагандирующий ношение масок, показал, что сам этого не делает

  • 21:10
  • 234

Россия возглавила рейтинг стран, где не хотят есть генномодифицированные продукты

  • 20:42
  • 203

Эксперт Роспотребнадзора рассказал, что у ковида-19 нет особенных симптомов

  • 20:16
  • 206

Минздрав рассказал, почему психоз убивает

  • 18:42
  • 265
Фетва о недопустимости межрелигиозных браков в России: что кроется за её принятием

Фетва о недопустимости межрелигиозных браков в России: что кроется за её принятием

Американский институт экономических исследований подсчитал примерную цену локдауна

  • 22:44
  • 524
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru