 

Спрос на загородную ипотеку вырос в три с половиной раза

 

Спрос на ипотечные кредиты в Сбербанке для покупки загородного дома или земельного участка вырос в январе-апреле 2021 года в 3,5 раза (свыше 2500 против 724) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сумма выданных средств выросла в четыре раза: если за первые месяцы 2020 года банк одобрил заявки на 1,8 млрд рублей, то в 2021-м -- на 7,9 млрд.

Средняя стоимость дачного дома в России составила 3,1 млн рублей, средний размер ставки по ипотеке -- около 8%. Больше всего кредитов на загородную недвижимость брали в Подмосковье, на втором месте -- Москва, затем Краснодарский край и Петербург.

Предложение на вторичном рынке загородной недвижимости Подмосковья за год сократилось в полтора раза. 


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APN.ru