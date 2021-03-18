 

Сбербанк удвоил выдачу ипотеки на индивидуальное жилое строительство

 

Сбербанк выдал около 1 млрд рублей ипотеки на строительство индивидуальных домов в январе-феврале 2021 года, что более чем в два раза превышает результаты за аналогичный период прошлого года:

"Сбербанк выдал около 1 млрд рублей ипотеки на строительство индивидуальных домов в январе-феврале 2021 года - как в рамках собственных программ, так и программ с господдержкой. Объём выданных кредитов более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода за прошлый год - 413 млн рублей на ИЖС с учётом господдержки в январе-феврале 2020 года".


Интерес россиян к индивидуальным жилым домам растёт:

"С начала года мы получили уже более 10 тысяч заявок на ИЖС в рамках различных программ, что почти на 50% больше, чем за первый квартал прошлого года. Сейчас государство уделяет большое внимание развитию ИЖС, мы со своей стороны постоянно работаем над улучшением условий и повышением доступности ипотеки на покупку и строительство частных домов".


Сбербанк запустил и пилотный проект развития ИЖС: застройщик в Липецкой области получит проектное финансирование в размере 0,5 млрд рублей для возведения таунхаусов, а покупатели -- льготную ипотеку по ставке от 6,2%. 

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APN.ru