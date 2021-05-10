Группа молодых французских военных поддержала стариков, выступивших против Макрона

Группа французских военных -- на этот раз проходящих действительную службу -- обратилась к президенту Эммануэлю Макрону и кабинету министров с письмом в поддержку послания отставных генералов, предупреждая, что уступки исламизму ставят под угрозу выживание страны.

"Они [отставные военные] жизнь положили на уничтожение исламизма, которому вы идёте на уступки на нашей земле", - отмечают авторы послания.

Они описали себя как молодое поколение военных, непосредственно принимавших участие в операциях, которые Франция начала после атак 2015 года.

"Если гражданская война начнётся, военные поддержат порядок на вверенной им территории. (. . .) Гражданская война созревает во Франции, и вы прекрасно это знаете", - предупредили президента Франции авторы письма.

Ранее начальник Главного штаба ВС Франции Франсуа Лекуантр говорил, что письмо стариков-генералов неактуально и не отражает настроения в действующей армии.

Между тем во Франции продолжается серия нападений на полицейских.

В коммуне Мюро (департамент Ивелин, регион Иль-де-Франс) майор полиции получил травму лица в результате нападения группы неизвестных, которые забросали его машину камнями и бутылками.

В коммуне Эланкур (департамент Ивелин) неизвестные, расположившись на крыше жилого дома, забросали полицейский автомобиль фейерверками. В этом же городе нападению с пиротехникой подвергся наряд полиции, охранявший пожарных, прибывших на вызов в центре города.

В Лионе (центральная Франция) начато расследование из-за надписей с угрозами в адрес полиции. Неизвестные написали краской на стене, что после убийства полицейского в Авиньоне следующей целью будет спецбригада полиции VIII округа Лиона.

5 мая на юго-востоке страны погиб сорокалетний полицейский, заставший молодых людей за продажей наркотиков.



